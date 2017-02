TNT-Serie 00:35 bis 01:25 Dokusoap Lucha Underground Last Luchador Standing USA 2014 16:9 Merken Heute geht es um alles oder nichts! Drago steigt gegen King Cuerno in den Ring. Und an diesem Abend gibt es keine Gnade - es wird so lange gekämpft, bis nur noch einer der beiden im Ring steht. Unter diesen Umständen ist ein unerbittlicher Kampf vorprogrammiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Borden (Referee) Brian Cage (Cage) Benny Cuntapay (Bael) Luis Fernandez-Gil (Dario Cueto) Super Fly (Himself) Angela Fong (Black Lotus) Dulce María García (Sexy Star) Originaltitel: Lucha Underground Drehbuch: Christopher DeJoseph