TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Serien Hell on Wheels Rückkehr in den Garten USA 2016 16:9 Merken Cullen kehrt auf die Hatch Farm zurück, nur um feststellen zu müssen, dass sich während seiner Abwesenheit allerhand verändert hat. Naomi hat sich in den Farmhelfer Isaac Vinson verliebt und will gemeinsam mit ihm nach Zion ziehen, sofern Brigham Young sie dort aufnimmt. Cullen verspricht den beiden, sie zu begleiten und ein gutes Wort für sie einzulegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anson Mount (Cullen Bohannon) Colm Meaney (Thomas 'Doc' Durant) Robin McLeavy (Eva) Phil Burke (Mickey McGinnes) Dohn Norwood (Psalms) Byron Mann (Chang) Reg Rogers (James Strobridge) Originaltitel: Hell on Wheels Regie: Marvin V. Rush Drehbuch: Jami O'Brien, Max Hurwitz, Miki Johnson Musik: Kevin Kiner

