TNT-Serie 16:20 bis 17:10 Jugendserie O.C., California Höhenangst USA 2003 16:9 Merken Der Sommer ist vorbei und der erste Schultag beginnt: Summer ignoriert Seth weiterhin, ist aber eifersüchtig, als er und Anna sich näherkommen. Kirsten gefällt es nicht, dass Sandy nun mit Rachel zusammenarbeitet. Die setzt Sandy auch gleich bei einem Umweltfall an, bei dem gegen Caleb und dessen Unternehmen ermittelt wird. Und Luke ist nach wie vor fest entschlossen, Marissa zurückzugewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Chris Carmack (Luke Ward) Originaltitel: The O.C. Regie: Patrick Norris Drehbuch: Debra J. Fisher, Erica Messer Kamera: Jamie Barber Musik: Christopher Tyng

