TNT-Serie 07:35 bis 08:25 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Jessica in Amt und Würden USA 1984 Merken Jessica kommt einem politischen Komplott auf die Spur, in dem Intrigen, Erpressung und Umweltinteressen eine wichtige Rolle spielen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Edie Adams (Kaye Sheppard) Herschel Bernardi (Det. Lt. Avery Mendelsohn) Linda Kelsey (Diana Simms) Stephen Macht (Congressman Dan Keppner) Nicholas Pryor (Harry Parmel) Mitchell Ryan (Ray Dixon) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: John Llewellyn Moxey Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: Dennis A. Dalzell Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6

