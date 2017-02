TNT-Serie 05:05 bis 05:45 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 72 A steht für A-U-F-E-R-S-T-A-N-D-E-N USA 2013 16:9 Merken Die Mädchen wollen nach dem Brand in der Hütte herausfinden, was "A" als Nächstes plant. In ihrer Verzweiflung bleibt ihnen keine andere Wahl, als sich an Mona Vanderwaal zu wenden, die inzwischen ebenfalls zu einer Zielscheibe von "A" geworden ist. Aria fällt es schwer, Ezra nach ihrer Trennung zu sehen, und Emily beginnt, Pläne für die Zeit nach dem Schulanschluss zu schmieden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Laura Leighton (Ashley Marin) Shay Mitchell (Emily Fields) Janel Parrish (Mona Vanderwaal) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: I. Marlene King Drehbuch: I. Marlene King Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12