ARTE 21:45 bis 23:25 Dokumentation Rock Hudson - Schöner fremder Mann D, F, FIN, A 2010 Stereo 16:9 Merken "Ich bin nicht entdeckt worden. Schon als kleiner Junge wusste ich, dass ich Schauspieler werden wollte. Aber in der Kleinstadt im Mittleren Westen, aus der ich komme, durfte man so etwas nicht sagen. Schauspielen ist dort nur was für Weichlinge", sagte er. Rock Hudson war der Traum von einem Mann, der Inbegriff von Männlichkeit: groß, schlank, gut gebaut, mit sonorer Stimme. Sein schwarz glänzendes Haar, die strahlenden Augen, die hohen Wangenknochen und seine sinnlichen Lippen machten Rock Hudson zu einem der maskulinsten und "most sexiest" Filmstars, die Hollywood je hervorgebracht hat. Kurz vor seinem 60. Geburtstag starb der Filmstar Rock Hudson an den Folgen von Aids. Er war der erste Hollywoodprominente, der der Immunschwächekrankheit erlag. Wer war Rock Hudson wirklich? Das filmische Porträt von Andrew Davies und André Schäfer beleuchtet den Schauspieler als einen Star, der einen geheimen Balanceakt zwischen privatem und öffentlichem Leben vollführte, zwischen der heterosexuellen Welt einer sehr männlich aussehenden Leinwandikone und der dunklen Seite verbotener Sexualität eines versteckt lebenden Homosexuellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rock Hudson - Schöner fremder Mann Regie: Andrew Davies, André Schäfer Drehbuch: Andrew Davies, André Schäfer Kamera: Tom Kaiser, Jens Schade Musik: Ritchie Staringer

