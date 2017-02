ARTE 07:45 bis 08:10 Magazin X:enius Die Genschere in der Pflanzenzucht Die Gen-Schere in der Pflanzenzucht D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Sie gilt als neue Wunderwaffe in der Pflanzenzucht: Eine Art Genschere soll einfacher und genauer in die DNA von Nutzpflanzen eingreifen als alle herkömmlichen Methoden. Die Genschere CRISPR/Cas9 kann Gene sowohl deaktivieren als auch einfügen bei Bedarf auch mehrere auf einmal. So kann Erbgut einer besonders widerstandsfähigen Pflanze in eine anfällige Pflanze übertragen werden. Bereits für Hunderte von Organismen gibt es solche Genscheren fix und fertig zu kaufen. Die "Xenius"-Moderatoren Emilie Langlade und Adrian Pflug besuchen das Julius Kühn-Institut in Quedlinburg. Dort probieren sie selbst sowohl das klassische Kreuzen von Pflanzen als auch das CRISPR/Cas-Verfahren. Sie ergründen, welche Möglichkeiten die neue Methode eröffnet und welche Risiken sie birgt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Emilie Langlade, Adrian Pflug Originaltitel: X:enius

