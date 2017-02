3sat 02:40 bis 03:20 Show Eckel mit Kanten: Ist die Klimaerwärmung schon nachhaltig genug? A 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Wenn etwas in aller Munde ist, meint meistens jeder was anderes: "Nachhaltigkeit" ist eines der derzeitigen Schlagworte! Klaus Eckel lädt zu dem Thema Gäste ins Wiener "CasaNova" ein. Christoph Spörk, der die längste Wand im Land besingt, die "Lärmschutzwand"; Altmeister Lukas Resetarits, der die Produkte für ältere Menschen aufs Korn nimmt; und den Biologen Dr. Peter Iwaniewicz, der Klaus Eckel auf die "Käferbörsen" aufmerksam macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Klaus Eckel Gäste: Gäste: Christoph Spörk, Lukas Resetarits, Dr. Peter Iwaniewicz Originaltitel: Eckel mit Kanten