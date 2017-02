3sat 22:35 bis 00:20 Komödie Brothers Bloom USA 2008 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Trickbetrüger, Hochstapler und Heiratsschwindler nehmen die Brüder Stephen und Bloom wohlhabende und leichtgläubige Menschen aus - einem Drang, dem sie seit Kindertagen nachgehen. Unterstützt werden sie dabei von der Japanerin Bang Bang, die kein Wort spricht und eine fatale Schwäche für Sprengstoff hat. Doch trotz dieser Vorliebe für Knalleffekte legt das Trio allerhöchsten Wert auf ein raffiniertes Vorgehen, um seine Opfer zu ködern. Vor allem für Stephen besteht der größte Reiz darin, sich immer wieder neue, fantasievolle Geschichten auszudenken, in denen sein Bruder als Lockvogel die Hauptrolle spielt. Der würde sich eigentlich gerne aus dem Geschäft zurückziehen, weiß er doch vor lauter Rollenspielen kaum noch, wer er wirklich ist. Aber es gelingt Stephen, ihn zu einem letzten, ganz großen Coup zu überreden: Bloom soll die Bekanntschaft der exzentrischen Millionenerbin Penelope suchen und sie in eine aberwitzige Intrige verwickeln. Der knifflige Plan besteht darin, dass die Brüder sich als Antiquitätenschmuggler ausgeben und Penelope am Ende dazu bringen wollen, ihnen eine Million Dollar vorzustrecken - mit der sie sich dann aus dem Staub zu machen gedenken. Zunächst läuft alles wie am Schnürchen, aber dummerweise erweist Penelope sich als abenteuerlustiger und ausgefuchster als erwartet. Damit nicht genug, verliebt Bloom sich in sein schönes Opfer und bekommt Skrupel, den Plan bis zum bitteren Ende durchzuziehen. Wofür Stephen wiederum überhaupt kein Verständnis hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachel Weisz (Penelope) Adrien Brody (Bloom) Mark Ruffalo (Stephen) Rinko Kikuchi (Bang Bang) Maximilian Schell (Diamond Dog) Robbie Coltrane (Kurator) Andy Nyman (Charleston) Originaltitel: The Brothers Bloom Regie: Rian Johnson Drehbuch: Rian Johnson Kamera: Steve Yedlin Musik: Nathan Johnson Altersempfehlung: ab 12