Während die Kälte Österreich fest im Griff hat, feiern Eisbad-Enthusiasten Hochsaison. Sie joggen in kurzen Hosen durch die Winterlandschaft und baden in teilweise zugefrorenen Gewässern. Tatsächlich gibt es Untersuchungen die zeigen, dass Menschen die sich regelmäßig der Kälte aussetzen eine bessere Durchblutung der Haut besitzen und weniger oft krank sind. Kann man durch Kälte-Training tatsächlich sein Immunsystem stärken? Ein eiskaltes Unterfangen, das zu einem Fitnesstrend für Unverfrorene geworden ist. Der Mann, der dafür sogar eine Trainingsmethode entwickelt hat, ist der Holländer Wim Hof, der Welt besser bekannt als "The Iceman". Der siebenundfünfzigjährige hält 18 Kälte-Weltrekorde, darunter das längste Eisbad von fast zwei Stunden oder einen 50 Meter Tauchgang im arktischen Ozean nur mit einer Badehose bekleidet. Wim Hof behauptet, dank seiner Kälteexposition, seiner Atem- und Konzentrationstechniken sein Immunsystem beeinflussen zu können und dadurch nicht krank zu werden. Auch konnte er während seiner extremen Eisbäder seine Körpertemperatur bei 37 Grad halten, was wissenschaftlich überprüft wurde. Er friert nicht und scheint völlig immun gegen Kälte zu sein.