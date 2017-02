Niederlande 1 21:30 bis 22:20 Sonstiges Ik Vertrek Rob & Peter NL 2014 HDTV Merken Peter heeft in zijn leven al van alles gedaan. Trouwambtenaar, restauranthouder en uitvaartleider; hij is het allemaal geweest. Op een mooie dag besluit hij het over een heel andere boeg te gooien. Samen met zijn geliefde Rob vertrekt hij naar het Portugeze Pechão waar ze een imposante villa hebben gekocht. In het wit geschilderde pand dat ze heel toepasselijk "The white house" zullen gaan noemen, willen ze een bed and breakfast beginnen en voor hun gasten koken. De kamers zullen de namen dragen van first lady's en de Engels-klassieke inrichting moet wijken voor strak en modern. Het stulpje was wel iets boven budget; de lasten zijn zwaar en de reserves beperkt. Na een hoop gesteggel over zeepbakjes en niet geleverde bedden, staan Rob en Peter te popelen om hun allereerste gasten te ontvangen. Maar dan blijft het stil. Heel stil. Vrienden en bekenden weten de villa wel te vinden, maar de boekingen blijven uit. En dat is niet wat Rob en Peter zich ervan hadden voorgesteld... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ik vertrek