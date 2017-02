Niederlande 1 20:35 bis 21:30 Sonstiges Flikken Maastricht Donor NL 2015 HDTV Merken Een kind verdwijnt van school. Zijn vader is chirurg. Eva en Wolfs vinden al snel een spoor naar een oud-ambulancemedewerker. De medewerker, een Marokkaanse man, heeft het kind ontvoerd om de chirurg te dwingen zijn kleinzoon uit Marokko aan een nieuwe nier te helpen. Wolfs en Eva achterhalen de toedracht achter de ontvoering en willen de Marokkaan in de privékliniek, waar zijn kind de nier van een verkeersslachtoffertje krijgt, arresteren. Maar de Marokkaan weet Wolfs te ruilen voor het kind van de chirurg. Hij dreigt Wolfs te doden als hij geen vrijgeleide naar Marokko krijgt. Zijn collega's moeten alles op alles zetten om hem op tijd te vinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Flikken Maastricht Regie: Martin Schwab

