Niederlande 1 11:15 bis 12:00 Sonstiges Tijd voor MAX NL 2017 HDTV Merken Presentatrice Natasja Froger is te gast! Als ambassadeur van stichting "Het Vergeten Kind" zet zij zich in de Week van het Vergeten Kind extra in. * Verder is Justine Marcella te gast. Ze is Koninklijk Huis-journalist en hoofdredacteur van het tijdschrift Vorsten. Met haar praten we over het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima. Vandaag trouwden ze 15 jaar geleden. * Hoogleraar Gerontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Andrea Maier, doet onderzoek naar verouderingsprocessen in het menselijk lichaam. Hij werkt samen met andere wetenshappers aan een anti-verouderingspil. * Ook adjunct-directeur Paul Mosterd van museum De Hermitage Amsterdam is te gast. Hij komt vertellen over de tentoonstelling 1917 Romanovs & Revolutie. * In de keuken staat Sandra Ysbrandy. Zij laat zien hoe je met ouderwetse ingrediënten een heerlijke hippe maaltijd op tafel zet. * Tot slot mag op de trouwdag van Willem-Alexander en Máxima Carel Kraayenhof niet ontbreken. Hij is de bandoneonist die destijds voor de traan zorgde. Bij ons speelt hij samen met zijn pianist Juan Pablo Dobal natúúrlijk een stukje Adiós nonino én een sfeervol nummer uit zijn nieuwe programma Hotel Victoria. In Google-Kalender eintragen Moderation: Sybrand Niessen, Martine van Os Originaltitel: Tijd voor MAX