Einfach logisch Gute Beziehungen D 2012 Vom Umgang mit Argumenten - Die Informationsflut in der modernen Welt macht es nicht immer einfach, sich ein eigenes Urteil zu bilden und dieses gegenüber anderen zu vertreten. Man muss argumentieren können. In der neuen, 12-teiligen Sendereihe "Einfach logisch!" in BR-alpha erklärt Peter Bernhard leicht verständlich und spannend die Grundlagen der Argumentationslehre. Was ist eigentlich ein Argument und wie erkennt man, dass es stimmig ist? Nach welchen Regeln werden die richtigen Schlussfolgerungen gezogen? Peter Bernhard beantwortet diese Fragen anhand von Beispielen aus dem täglichen Leben. So erschließen sich dem Zuschauer die Theorie und der praktische Einsatz von Argumenten nicht mit wissenschaftlichen Fachbegriffen und komplizierten Formeln, sondern "einfach logisch". Dr. Peter Bernhard, geb. 1968 in Worms, ist Privatdozent für Philosophie und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der theoretischen Philosophie, vor allem in Ästhetik, Erkenntnistheorie und Logik. Moderation: Peter Bernhard