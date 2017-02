ARD alpha 23:15 bis 00:00 Diskussion Inside Brüssel Angst vor Trump / Grenzen wieder zu? / Ost gegen West A 2017 16:9 Live TV Merken Im Europäischen Parlament in Brüssel diskutiert Peter Fritz mit den EU-Abgeordneten Michel Reimon (Die Grünen) und Tomá? Zdechovský (Europäische Volkspartei, Tschechien), sowie mit Stefani Weiss (Bertelsmann Stiftung) und Valentina Pop (Wall Street Journal, New York) über diese Themen: Angst vor Trump Der neue US-Präsident verschreckt Verbündete und Gegner. Wie soll Europa ihm gegenübertreten? Grenzen wieder zu? Das Schengen- Abkommen über das Reisen ohne Kontrollen läuft Gefahr, bald nur noch auf dem Papier zu stehen. Ost gegen West In der EU vertieft sich die Kluft zwischen den "alten" EU-Staaten Westeuropas und den "Neuen" im Osten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Fritz Gäste: Gäste: Michel Reimon (Die Grünen), Tomá? Zdechovský (Europäische Volkspartei, Tschechien), Stefani Weiss (Bertelsmann Stiftung), Valentina Pop (Wall Street Journal, New York) Originaltitel: Inside Brüssel