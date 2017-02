TNT Film 04:30 bis 06:00 Actionfilm Hancock USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken US-Megastar Will Smith ist der unverwundbare Superheld John Hancock. Leider hat er ein Alkoholproblem, außerdem steht er nicht mehr besonders hoch im Ansehen der Bewohner von L.A. Er hat in den letzten Jahren zwar viele Verbrecher gestellt, dabei aber auch Kosten in Millionenhöhe verursacht. Als er den PR-Berater Ray Embrey vor dem sicheren Tod bewahrt, bietet dieser ihm an, sein Image aufzubessern. Ist Hancock noch zu retten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Will Smith (John Hancock) Charlize Theron (Mary Embrey) Jason Bateman (Ray Embrey) Eddie Marsan (Red) Jae Head (Aaron Embrey) David Mattey (Man Mountain) Maetrix Fitten (Matrix) Originaltitel: Hancock Regie: Peter Berg Drehbuch: Vy Vincent Ngo, Vince Gilligan Kamera: Tobias Schliessler Musik: John Powell Altersempfehlung: ab 12