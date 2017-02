Stalingrad im Jahr 1942: Der Schäfer Vassili ist ein einfacher Mann, der seinen Soldatendienst allerdings mit außergewöhnlicher Begabung erfüllt. Da Stalingrad jeden Moment in die Hände der Deutschen fallen und die Sowjetunion untergehen könnte, braucht man dringend einen Helden - und findet ihn in Vassili. Als die Deutschen das erfahren, setzen sie ihren besten Scharfschützen auf Vassili an. In Google-Kalender eintragen