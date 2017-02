TNT Film 16:20 bis 18:20 Drama Die Farbe des Geldes USA 1986 16:9 20 40 60 80 100 Merken "Fast Eddie" Felson (Paul Newman) hat die besten Tage hinter sich. So scheint es zumindest, denn der einstige Poolbillard-Champion arbeitet nun als Spirituosenhändler. Hin und wieder bringt Eddie die frühere Leidenschaft dazu, sich in Spielhallen herumzutreiben. Dort begegnet er dem jungen, ungestümen Billardspieler Vincent (Tom Cruise). Eddie erkennt sofort das Talent, das in Vincent steckt. Gemeinsam mit Vincents Freundin Carmen (Mary Elizabeth Mastrantonio) gehen sie auf Zocker-Tournee. Indem Vincent absichtlich verliert, treibt er die Einsätze in die Höhe, um am Ende zusammen mit Eddie und Carmen den Gewinn einzustreichen. Das große Ziel von Eddie und Vincent ist jedoch die Billardmeisterschaft in Atlantic City. Als die Auseinandersetzungen zwischen den stark unterschiedlichen Charakteren zunehmen, gehen Eddie und Vincent wieder getrennte Wege. Eddie fühlt sich in seinem Ehrgefühl verletzt und beschließt, erneut professionell Poolbillard zu spielen. Er möchte seinen ehemaligen Zögling Vincent unbedingt besiegen, spätestens in Atlantic City. Paul Newman verkörperte schon einmal den Billardprofi "Fast Eddie" Felson, in Robert Rossens "Haie der Großstadt". 25 Jahre später drehte Martin Scorsese mit "Die Farbe des Geldes" die Fortsetzungsgeschichte. Der gealterte Paul Newman interpretiert den in die Jahre gekommenen Ex-Billardchampion derart brillant, dass ihm der Oscar als bester Hauptdarsteller zugesprochen wurde. An seiner Seite als junger Heißsporn Vincent agiert Tom Cruise, in einer seiner ersten bedeutenden Kinorollen. Mary Elizabeth Mastrantonio spielt seine Freundin Carmen. Besonderes Augenmerk richtete Regisseur Scorsese auf die Billard-Spielszenen, die mit echten Poolbillard-Profis technisch bravourös von Kameramann Michael Ballhaus aufgenommen wurden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Newman (Fast Eddie Felson) Tom Cruise (Vincent Lauria) Mary Elizabeth Mastrantonio (Carmen) Helen Shaver (Janelle) John Turturro (Julian) Bill Cobbs (Orvis) Elizabeth Bracco (Diane) Originaltitel: The Color of Money Regie: Martin Scorsese Drehbuch: Richard Price Kamera: Michael Ballhaus Musik: Robbie Robertson

