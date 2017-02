BR Fernsehen 04:10 bis 05:00 Show Amanda + Sebastian Reich - Die Show D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Würzburger Comedian und Bauchredner Sebastian Reich und seine Nilpferd-Lady Amanda begrüßen ihre Gäste Motsi Mabuse und voXXclub, die sich über Amanda als witzige und verblüffende Interviewpartnerin freuen. Highlights der Sendung sind u.a. das Tanzen lernen mit Motsi Mabuse oder auch die Live-Performance von voXXclub. Außerdem waren Amanda & Sebastian auf dem roten Teppich einer großen Filmpremiere, geben Einblick in ihr Zusammenleben und haben gemeinsam Sebastians ehemalige Grundschule besucht. Die Show bietet Unterhaltung für alle Altersklassen mit einem vielfältigen Mix an Comedy-Elementen: Einspielfilme, Stand-up-Darbietungen sowie witzige Studioaktionen mit den Gästen und dem Publikum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Amanda + Sebastian Reich - Die Show

