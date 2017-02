BR Fernsehen 01:55 bis 03:25 Liebesfilm Am Kap der Liebe D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Jan Hansen erhält einen Brief aus Australien, in dem sein Onkel Paul kurz vor seinem Tod behauptet, nicht sein Bruder Ferdinand sei Jans Vater, sondern er. Um den Dingen auf den Grund zu gehen, reist Jan nach Australien, wo Paul ihm eine paradiesische Insel vermacht hat, die allerdings mit einer hohen Hypothek belastet ist. Jan zögert mit dem Verkauf, denn er verliebt sich in die bezaubernde Biologin Anne van Gaard. Außerdem muss es auf der Insel Hinweise zu Jans wahrer Abstammung geben. Jan Hansen, gestandener Schiffsbau-Ingenieur aus Hamburg, erhält einen mysteriösen Brief aus Australien, der sein bisheriges Leben infrage stellt: Paul Freeman, in dem Jan bislang seinen Onkel sah, behauptet, er sei in Wahrheit sein leiblicher Vater. Ferdinand Hansen, Direktor der Hansen Shipping-Jachtbau-Werft, bei dem Jan aufgewachsen ist, habe ihn belogen. Nachdem sich Ferdinand, zur Rede gestellt, nur ausweichend äußert, reist Jan Hals über Kopf nach Australien. Dort bestätigt Paul auf dem Sterbebett seine Behauptung. Jan bleibt verunsichert in Australien, um den Nachlass zu regeln. Der Verstorbene hat ihm die kleine Insel Cook Island vermacht, die er vor vielen Jahren erworben hatte. Das idyllische Kleinod ist allerdings mit einer hohen Hypothek belastet - ein sofortiger Verkauf wäre ratsam. Mit Phil Finch steht auch schon ein zahlungskräftiger Tourismus-Unternehmer bereit, der seit Jahren darauf lauert, das unberührte Inselparadies zu planieren, um Luxushotels mit Golfplätzen zu errichten. Doch Jan zögert mit dem Verkauf. Die attraktive Biologin Anne van Gaard, die auf der Insel eine Tierstation mit Koala-Bären betreibt sowie Byron Blair, ein alter Wegbegleiter Pauls, reden dem neuen Besitzer ins Gewissen: Jan solle trotz roter Zahlen weiter für den Erhalt von Cook Island und damit auch für das Lebenswerk seines Vaters Paul kämpfen. Obwohl Jan sich in Anne verliebt hat, ist er unschlüssig. Erst als er mittels eines "Schatzes", den Paul auf der Insel hinterlassen hat, herausfindet, dass Paul tatsächlich sein Vater ist, erfasst er das Ausmaß von Ferdinands Betrug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sigmar Solbach (Jan Hansen) Claudine Wilde (Anne van Gaard) Siegfried Rauch (Byron Blair) Ralph Herforth (Phil Finch) Rolf Hoppe (Ferdinand Hansen / Paul Freeman) John Gibson (John Grant) Mark Owen-Taylor (Notar Penny) Originaltitel: Am Kap der Liebe Regie: Udo Witte Drehbuch: Eva Kummeth, Horst Kummeth Kamera: Jochen Kolarz, Carsten Thiele Musik: Martin Grassl