BR Fernsehen 23:30 bis 01:45 Krimi Vier im roten Kreis F, I 1970 Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Kaum aus dem Gefängnis entlassen, bereitet der Gangster Corey schon den nächsten Einbruch vor: Gemeinsam mit dem entflohenen Häftling Vogel und dem Scharfschützen Jansen will er ein Juweliergeschäft am vornehmen Pariser Place Vendôme ausrauben. Alles scheint nach Plan zu laufen, doch die Männer haben nicht mit der Unnachgiebigkeit Kommissar Mattëis gerechnet, der Vogel auf den Fersen ist. Bald gerät das ganze Trio ins Visier des Polizisten. Fünf Jahre hat der professionelle Einbrecher Corey im Gefängnis verbracht. Kaum auf freiem Fuß, holt ihn seine Vergangenheit ein: Sein einstiger Freund, der Gangster Rico, hat ihm in den Jahren der Abwesenheit nicht nur die Freundin ausgespannt, sondern setzt auch noch zwei Killer auf ihn an. Ungeachtet dieser Gefahr plant Corey schon den nächsten großen Coup: den Einbruch in ein Juweliergeschäft am eleganten Pariser Place Vendôme. Durch einen Zufall lernt er den Ganoven Vogel kennen, der bei einer spektakulären Flucht seinem Bewacher, Kommissar Mattëi, entkommen ist. Minutiös planen die Gangster den Einbruch und engagieren dafür zusätzlich den ehemaligen Polizisten und Scharfschützen Jansen. Mit einer Sache hat das Einbrecher-Trio allerdings nicht gerechnet: Der durch Vogels Flucht gedemütigte Mattëi setzt alles daran, den Gangster aufzuspüren. Ohne dass die drei es ahnen, zieht sich die Schlinge um sie immer enger zu. Jean-Pierre Melvilles Klassiker zählt zu den großen Meisterwerken des französischen Gangsterfilms und genießt bei Regisseuren wie Quentin Tarantino und John Woo Kultstatus. Allein die 25-minütige Einbruchsszene, während der kein Wort gesprochen wird, ist ein Meisterstück der Inszenierungskunst. Neben der unterkühlten Atmosphäre und der atemberaubenden Stilisierung der Bilder macht vor allem die Besetzung den großen Reiz des Films aus: Alain Delon, Gian Maria Volonte und Yves Montand laufen als ungleiches Einbrechertrio zur Hochform auf. In der Rolle des abgebrühten Kommissars überzeugt der Komiker André Bourvil in einer untypischen Rolle. "Ein Meisterwerk, in dem die Erzählung beinahe endgültig den Bildern überlassen wird." (Mediabiz) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alain Delon (Corey) André Bourvil (Mattéi) Yves Montand (Jansen) Gian Maria Volonté (Vogel) François Périer (Santi) Paul Crauchet (Hehler) André Ekyan (Rico) Originaltitel: Le Cercle rouge Regie: Jean-Pierre Melville Drehbuch: Jean-Pierre Melville Kamera: Henri Decaë Musik: Eric Demarsan Altersempfehlung: ab 16