BR Fernsehen 22:00 bis 22:45 Reportage 30 Jahre Fastnacht in Franken Skandälchen und gnadenlose Witze D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Merken 1987 übertrug der BR erstmals die Prunksitzung des Fastnacht-Verbands Franken. Die zweite Ausgabe 1988 kam aus Unterfranken und seither ist die "Fastnacht in Franken" aus Veitshöchheim und dem BR-Programm nicht mehr wegzudenken. 30 Jahre mit grandiosen Büttenreden, gnadenlosen Witzen, mit Klamauk, Musik, Tanz und mit Ehrengästen, die sich gerne durch den Kakao ziehen ließen. Die Sendereihe zeigt die schönsten Momente, aktuell kommentiert und pointiert von den Stars der "Fastnacht in Franken". Er hat den Bürgermeister von Veitshöchheim mit einem "Arsch mit Ohren" und die Landtagspräsidentin Barbara Stamm mit einem "Brauereifass" verglichen - Detlef Wagenthaler, langjähriger Sitzungspräsident der Fastnacht in Franken, hat niemanden mit seinen gnadenlosen Witzen verschont. 2005 hat Wagenthaler unwillentlich für Aufsehen gesorgt: Während der Live-Sendung bricht er zusammen und kann nicht weiter moderieren - ein anderer muss für ihn übernehmen. Die Stars der Fastnacht erinnern sich an diese und viele weitere Situationen voller Skandälchen sowie Witze unter und über der Gürtellinie. Mit dabei sind u. a. Bernd Händel, Michl Müller, Volker Heißmann und Martin Rassau. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 30 Jahre Fastnacht in Franken

