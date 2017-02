BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Schreckliche Gewissheit D 2008 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Kathrin Globisch kann das brutale Vergewaltigungserlebnis nicht vergessen. Sie beschließt, sich an einer Klinik in den USA zu bewerben. Weder das Zureden der überraschten Freunde noch die Absage aus Übersee bringen sie von ihrem Vorhaben ab. Doch dann muss Kathrin voller Entsetzen feststellen, dass sie als Folge der Vergewaltigung schwanger ist. Kathrin steht vor der schwerwiegenden Entscheidung, ob sie das Kind austragen soll. Hajo Hausmann, Trauzeuge von "Charlotto"-Koch Freddy Kerr, wird von Freddys Frau Stefanie mit heftigen Bauchschmerzen in die Sachsenklinik gebracht. Professor Simoni diagnostiziert eine Geschwulst in der Gallenblase, die sich als bösartig herausstellt. Nach dem bedrohlichen Befund wächst in Hajo der Wunsch, Freddy zu offenbaren, dass er ihn vor Kurzem mit Stefanie betrogen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Prof. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Udo Schenk (Dr. Rolf Kaminski) Luca Zamperoni (Freddy Kerr) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Celino Bleiweiß Drehbuch: Jochen S. Franken Kamera: Jurek Jaruga, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia