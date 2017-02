Silverline 04:15 bis 05:30 Actionfilm Bring Me the Head of the Machine Gun Woman CHI 2012 20 40 60 80 100 Merken Der skrupellose argentinische Bandenchef Che Longana versucht mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln die Frau zu stoppen, die ihn umbringen will - eine blutrünstige sexy Söldnerin , die man unter dem Titel """"The Machine Gun Woman"""" kennt. Er setzt eine unglaublich hohe Summe Bargeld auf ihren Kopf aus und setzt so eine ganze Armee von Auftragskillern in Bewegung. Mitten in diese Action gerät der naive DJ und Zocker Santiago Fernandez, der zufällig ein geheimes Treffen mit Longana und seinem Gefolge belauscht. Ab diesem Zeitpunkt verwandelt sich Santiagos Leben in ein heftiges Videospiel mit Aufgaben, Waffen, sexy Frauen und brutaler Gewalt. Für seinen finalen Auftrag hat er nur 24 Stunden Zeit, bis dahin muss er """"Machine Gun Woman"""" zur Strecke bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fernanda Urrejola (La Mujer Metralleta) Matías Oviedo (Santiago Fernández) Jorge Alis (Che Longana) Sofía García (Shadeline Soto) Alex Rivera (Flavio) Felipe Avello (Jonny Medina) Patricio Pimienta (Pato El Conserje) Originaltitel: Tráiganme la cabeza de la mujer metralleta Regie: Ernesto Díaz Espinoza Drehbuch: Ernesto Díaz Espinoza, Fernanda Urrejola Musik: Rocco Altersempfehlung: ab 18

