Silverline 23:55 bis 02:05 Actionfilm New World - Zwischen den Fronten COR 2013

"New World Zwischen den Fronten" wirft einen Blick in die Unterwelt Südkoreas, wo Gangsterbosse einen erbarmungslosen Kampf führen um die Leitung einer Verbrecherorganisation. Die Polizei scheint machtlos zu sein, doch dann mischt sich ein Undercover-Agent unter die Verbrecher und agiert bald "zwischen den Fronten". Der südkoreanische Regisseur Park Hoon-jung schrieb Drehbücher für koreanische Horrorfilme und Thriller, bevor er mit diesem harten Krimi als Regisseur den Durchbruch schaffte. Mit Lee Jung-jae, Choi Min-sik (bekannt aus "Old Boy") und Hwang Jung-min.

Schauspieler: Jung-Jae Lee (Lee Ja-sung) Min-sik Choi (Kang) Jeong-min Hwang (Jeong Cheong) Seong-Woong Park (Lee Jung-gu) Ji-hyo Song (Sin-woo) In-seo Kim (Ja-sungs Frau) Il-hwa Choi (Jang Soo-Ki) Originaltitel: Sin-se-gae Regie: Park Hoon Jeong Drehbuch: Park Hoon Jeong Kamera: Chung-Hoon Chung Altersempfehlung: ab 18