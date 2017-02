Silverline 06:15 bis 08:05 Horrorfilm Cassadaga - Hier lebt der Teufel USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Tod ihrer jüngeren Schwester sucht Lily Morel Trost in der spirituellen Gemeinde von Cassadaga. Doch anstatt zur Ruhe zu kommen, muss sie sich mit dem rachsüchtigen Geist einer ermordeten Frau auseinander setzen. Als sie herausfindet, wer oder was die Schuld an dem mysteriösen Tod der Frau trägt, gerät sie in große Gefahr, denn Lily wird konfrontiert mit einem sadistischen Serienkiller, der unter dem Namen Geppetto bekannt ist. Gepetto (Pinocchios Puppenvater) verarbeitet seine Opfer anscheinend zu lebenden Marionetten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kelen Coleman (Lily) Kevin Alejandro (Mike) Louise Fletcher (Claire) Rus Blackwell (Christian Burton) Lucas Beck (Thomas) Lucius Baston (Officer Bill Hall) Amy LoCicero (Jennifer) Originaltitel: Cassadaga Regie: Anthony DiBlasi Drehbuch: Bruce Wood, Scott Poiley Musik: Dani Donadi Altersempfehlung: ab 16

