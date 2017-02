Silverline 05:00 bis 06:15 Horrorfilm Cannibal Diner D 2012 20 40 60 80 100 Merken Was die Nachwuchs-Models Kati und Tanja als ausgelassene Geburtstagsparty für Katis jüngere Schwester Celine geplant haben, entwickelt sich zu einem grausamen Alptraum. Während auf dem Zeltplatz ein Partygast nach dem Anderen verschwindet, verfährt sich Kati auf dem Weg in die tiefsten Wälder. Als dann auch noch ihr Wagen gestohlen wird und sie auf Rat einer Landstreicherin ein Sperrgebiet durchwandert, gerät sie in die Fänge einer grausamen Kannibalenfamilie, die ihren Tisch schon längst gedeckt hat und nach neuem Futter giert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Lesch (Kati) Kristiana Rohder (Tanja) Lara Baum (Celine) Indira Madison (Jill) Violetta Schurawlow (Dahlia) Alexandra Jordan (Mele) Mike Zick (Cannibal) Originaltitel: Cannibal Diner Regie: Frank W. Montag Drehbuch: Mario von Czapiewski Musik: Frank W. Montag Altersempfehlung: ab 16