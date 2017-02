RTS Un 20:55 bis 22:35 Sonstiges Sources assassines F 2016 Stereo Untertitel Merken Dans une ville thermale en Auvergne, un homme est retrouvé mort... Son ex-compagne, Fanny, est médecin et a accès à un important stock d'arsenic médical qui pourrait être l'arme du crime. Elle est accusée du meurtre et mise en garde à vue. Appelée à la rescousse, sa fille Emma, jeune capitaine à la Crim de Paris qu'elle n'a pas vu depuis des années, va tenter d'innocenter sa mère et de découvrir la vérité. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Marthe Keller (Irène Meyer) Julie de Bona (Fanny) Nathalie Boyer (La maman d'Alban) Agathe Bonitzer (Selena Rome) Geneviève Mnich (Simone Cazal) Jacques Bonnaffé (Garnier) Pasquale d'Inca (Commissaire Divisionnaire Manceau) Originaltitel: Sources Vives Regie: Bruno Bontzolakis Drehbuch: Philippe Donzelot