Niederlande 2 16:45 bis 17:40 Sonstiges In de voetstappen van Paulus GB 2012 Merken Op zijn reis wil David ontdekken hoe het kon gebeuren dat een obscure joodse sekte uit een verre uithoek van het Romeinse Rijk de klassieke goden verdreef, de macht van Caesar tartte en uiteindelijk de meest dominante religie werd in de westerse wereld. De drijvende kracht achter deze sociale en religieuze revolutie was de krachtige apostel Paulus, die na Jezus de belangrijkste figuur is in de geschiedenis van het christendom en de westerse wereld. Hij was de eerste internationale ambassadeur van dit nieuwe geloof en verspreidde Jezus' radicale boodschap vanuit Judea naar de rest van de mediterrane wereld. In het jaar 40 na Christus, toen Paulus met zijn zendingswerk begon, waren er maar duizend christenen in het hele Romeinse Rijk. Driehonderd jaar later waren dat er meer dan zes miljoen. Het was vooral Paulus die verantwoordelijk was voor deze explosieve groei van het christendom in zijn rol van apostel, theoloog, brievenschrijver en verstokte reiziger. De diepgaande kwesties waarmee hij worstelde, zoals samenleving, geloof en bevrijding, roepen ook nu nog heftige discussies op. Paulus was een radicale denker die in zijn tijd werd gezien als gevaarlijk en controversieel, en die ook nu nog reacties zou oproepen. Op zijn reis wil David Suchet ontdekken wat Paulus precies motiveerde. Hij wil uitzoeken hoe Paulus kon zegevieren over het Romeinse Rijk in een ware botsing van beschavingen en een erfenis kon nalaten die voortduurt tot op de dag van vandaag. In Google-Kalender eintragen Moderation: David Suchet

