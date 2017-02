Niederlande 2 15:20 bis 16:00 Sonstiges Geloof en een Hoop Liefde Kampen (4/4) NL 2017 HDTV Merken Joop van Dijk legt de vijftigste struikelsteen in het centrum van Kampen, ter nagedachtenis aan slachtoffers van het naziregime. Een belangrijk en ontroerend moment voor Joop, die zich als kind al het lot van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog aantrok. Mirjam zit op de Geloof en een Hoop Liefde-bank in de Kampense haven. Ze neemt ook een kijkje op een koggeschip. En daar ontmoet ze natuurlijk ook de goedgebekte bemanning van het schip. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Bert van Leeuwen, Henk van Steeg, Hella van der Wijst, Kefah Allush, Mirjam Bouwman Originaltitel: Geloof en een Hoop Liefde