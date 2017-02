ZDF neo 03:55 bis 05:50 Krimi Mord im Mittsommer Im Eifer des Gefechts S 2015 Nach dem Roman von Viveca Sten Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Gruppe Jugendlicher fährt mit dem Boot auf die Insel Sandhamn, um den längsten Tag des Jahres zu feiern. Doch als die Mittsommernacht endet, ist einer der Jugendlichen, Victor, tot. Vera, die wieder mit ihrem Vater Jonas im Haus neben Nora wohnt, ist ebenfalls zu einer Mittsommerparty gegangen und nicht zurückgekommen. Jonas befürchtet das Schlimmste und bittet die Polizisten Thomas Andreasson und Mia Holmgren, nach seiner Tochter zu suchen. Kurz darauf kommt Vera wieder zurück. Sie war betrunken auf einem Boot eingeschlafen und zum Glück von dem Bootsführer zurück nach Hause gebracht worden. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, das Victor einen Tag vor seinem Tod Streit mit einem Drogendealer hatte. Thomas Andreasson und Mia Holmgren vernehmen daraufhin Patrik, den Kleindealer. Er gibt an, Victor habe ein Handy von ihm gekauft und es nicht bezahlt. Daher die Auseinandersetzung. Bei Victors Obduktion stellt sich heraus, dass er außer Alkohol auch verschiedene andere Drogen im Blut hatte. Als die Polizisten Patrik nochmal befragen wollen, finden sie diesen in seinem Haus erschossen auf. Thomas und Mia kommen in ihren Ermittlungen nur sehr mühsam voran und müssen einen sehr mysteriösen Fall lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jakob Cedergren (Thomas Andreasson) Alexandra Rapaport (Nora Linde) Sandra Andreis (Mia Holmgren) Ane Dahl Torp (Pernilla) Stefan Gödicke (Jonas) Saga Samuelsson (Vera) Anki Lidén (Margit) Originaltitel: Morden i Sandhamn Regie: Mattias Ohlsson, Niklas Ohlson Drehbuch: Hans Rosenfeldt, Camilla Ahlgren Kamera: Misio Mokrosinski Musik: Fredrik Emilson Altersempfehlung: ab 12

