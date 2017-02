ZDF neo 02:30 bis 03:55 Krimi Vera - Ein ganz spezieller Fall Der verlorene Sohn GB 2013 Nach den Romanen von Ann Cleeves Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken John Warnock ist ein Schürzenjäger. In einer Bar reißt er eine junge Frau auf und überredet sie, mit zu ihm nach Hause zu kommen. Während er draußen auf sie wartet, wird Warnock erstochen. In seinem Auto findet die Polizei 6000 Pfund in bar und einige Prepaid-Handys. Bei allen wurden die Anruflisten gelöscht, außer bei einem. DCI Vera Stanhope stößt auf einen entscheidenden Hinweis aus Warnocks Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brenda Blethyn (DCI Vera Stanhope) David Leon (DS Joe Ashworth) Liam Cunningham (Sam Harper) Tom Hutch (DC John Warren) Christine Bottomley (Lisa Strachan) Clare Calbraith (Shep) Jill Halfpenny (Maggie Warnock) Originaltitel: Vera Regie: Thaddeus O Sullivan Drehbuch: Marston Bloom Kamera: Adam Suschitzky