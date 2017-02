ZDF neo 01:00 bis 01:45 Krimiserie 100 Code Folge: 9 Stillleben S, D 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der amerikanische Detective Thomas Conley reist nach Schweden, um mit dem schwedischen Polizisten Mikael Eklund eine Mordserie aufzuklären. Ein grausiger Leichenfund führt das Team zu Amir, einem Veranstalter von exklusiven Sexpartys. Eklund und Conley versuchen die Umstände, die zum Tod einer jungen Frau geführt haben, zu rekonstruieren. Das neueste Opfer, die Sexarbeiterin Sofia, wird in einer künstlich inszenierten Pose gefunden. Eklund und Conley verfolgen die Spur zum Clubbesitzer Amir, der die junge Frau für einen anonymen Kunden engagiert hat. Um den Täter zu finden, versuchen die Ermittler an Informationen über Sofias mögliche Klienten zu gelangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Nyqvist (Mikael Eklund) Dominic Monaghan (Tommy Conley) Danilo Bejarano (Björn johnsson) Kristoffer Berglund (Phille) Peter Eggers (Göran) Felice Jankell (Hanna Eklund) Charlotta Jonsson (Karin Hammar) Originaltitel: The Hundred Code Regie: Lisa James-Larsson Drehbuch: Henrik Sylvén Kamera: Ulf Brantås Altersempfehlung: ab 16