ZDF neo 16:40 bis 17:25 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 67 Der Liebesbeweis D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Merken Sabine und Blank verstehen sich immer besser. Wollcke fühlt sich langsam wie das fünfte Rad am Wagen. Er weint sich bei seiner Madeleine aus. Die hat jedoch andere Sorgen. Jürgen, ein hochbetagter ehemaliger Fußball-Profi, erleidet einen Herzinfarkt. Pflegerin Anne, die Jürgens Medikamente aus dessen Wohnung besorgen wollte, kehrt nicht zurück. Wollcke findet sie später ohnmächtig in Jürgens Wohnung. Auch sie muss ins Krankenhaus. Blank wurde dort Zeuge eines verschworenen Blickwechsels zwischen Wollcke und Cora. Für ihn steht nun fest, dass Wollcke seine Freundin Madeleine betrügt, obwohl sie gerade jetzt seine ganze Unterstützung bräuchte. Doch der Schein trügt. Wollcke führt ganz andere Dinge im Schilde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas König (Jens Blank) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Marlene Marlow (Sabine Petersen) Rainer Sellien (Paul Reinders) Pierre René Müller (Gefreiter Homann) Caroline Kiesewetter (Madeleine Descartes) Norbert Ghafouri (Dr. Rieckhoff) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Guido Pieters Drehbuch: Josh Goldberg Kamera: Helge Peyker Musik: Axel Donner

