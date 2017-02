ZDF neo 13:00 bis 13:45 Krimiserie Küstenwache Folge: 120 Schuss ins Herz D 2007 Stereo 16:9 Merken Auf der "Albatros II" ist die Stimmung entspannt. Alles deutet darauf hin, dass es ausnahmsweise eine ruhige Nacht wird. Doch der nächste Notruf lässt nicht lange auf sich warten. Der Empfang ist zwar schlecht, doch Maschinist Unterbaur erkennt die Stimme eines alten Freundes wieder, des Personenschützers Sören Helling. Auf der Yacht des Schiffsbauunternehmers Siegfried Pahls habe es einen Überfall mit heftigem Schusswechsel gegeben. Helling selbst hat Glück gehabt, sein Chef aber wurde von zwei Kugeln getroffen. Der zweite Schuss, aus nächster Nähe abgefeuert, war tödlich. Dabei hatte Pahls offenbar angenehmeren Besuch auf seiner Yacht erwartet. Ein Dinner for two war vorbereitet. Doch selbst Helling weiß nicht, wer die erwartete Dame ist. Auch von den Tätern ist einer ums Leben gekommen, ein zweiter schwebt noch in Lebensgefahr. Kapitän Ehlers und seine Crew können sie schnell identifizieren. Die beiden jungen Männer sind wohnsitzlos und schlagen sich mit kleineren Delikten durch. Ein dritter Täter jedoch ist flüchtig. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei ihm um René Baumgärtner, dem jüngeren Bruder von Cornelia Baumgärtner, der rechten Hand des Firmenchefs eines Schiffsbauunternehmens. Es stellt sich heraus, dass Pahls ihr seit geraumer Zeit nachstellte, offenbar um über sie an vertrauliche Daten ihrer Firma zu kommen. Während die Crew recherchiert, ob von hier aus eine Verbindung zu dem brutalen Überfall auf der Yacht besteht, kümmert sich Unterbaur um seinen Freund Sören. Sören macht sich Vorwürfe, dass er Pahls nicht retten konnte. Unterbaur kann ihn nur schwer davon abhalten, sich in die Ermittlungen eizumischen. Als schließlich das Versteck von René gefunden wird, beginnen sich die Ereignisse zu überschlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rüdiger Joswig (Holger Ehlers) Stefanie Schmid (Jana Deisenroth) Aline Hochscheid (Alex Johannson) Elmar Gehlen (Wolfgang Unterbaur) Michael Kind (Hermann Gruber) Andreas Arnstedt (Kai Norge) Ralph Kretschmar (Nils Krüger) Originaltitel: Küstenwache Regie: Dagmar von Chappuis Drehbuch: Andreas Hug, Martin Muser Kamera: Andreas Heine Musik: Carsten Rocker