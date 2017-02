ZDF neo 11:30 bis 12:15 Actionserie Die Rettungsflieger Folge: 64 Liebeskummer D 2004 Stereo Untertitel 16:9 Wieder da Merken Auf einer Verladebrücke im Hafen erleidet der Arbeiter Alfons Fischer einen Herzinfarkt. Sein Kollege, Kranführer Ralf Wannstedt, ruft sofort die Rettungsflieger. Das SAR-Team muss Alfons aus schwindelnder Höhe mit der Winsch bergen. Wegen des starken Windes ist es ein gefährlicher Einsatz. Kaum ist Alfons Fischer im Krankenhaus eingeliefert, müssen die Retter zum nächsten Einsatz. Ein desorientierter Blumenlieferant, der an seinem ersten Arbeitstag nur Chaos verursacht, legt sich mit einer Politesse an. Aus Ärger über ihren Mangel an Nachsicht rast er los und nimmt einem Radfahrer die Vorfahrt. Der SAR71 fliegt den verletzten Radfahrer ins Bundeswehrkrankenhaus. Die pubertierende Tochter des Kranführers, Katja Wannstedt, schwänzt mal wieder die Schule. Ihre Mutter ist sauer und verordnet Hausarrest. Aber Katja muss unbedingt ins Kino. Da sie fürchtet, ihr Freund könne von seiner Ex-Freundin angebaggert werden, reißt Katja von Zuhause aus, fährt zu ihrem Vater, um das nötige Kleingeld fürs Kino zu erbetteln, und läuft "blind vor Liebe" in einen LKW. Dr. Sabine Petersen diagnostiziert "Verdacht auf Hirnblutung". In höchster Eile wird das Mädchen ins Krankenhaus geflogen. Nachdem Ingrid Wannstedt von ihrem Mann über die Verletzung der Tochter informiert ist, macht sie sich sofort auf den Weg. Doch sie rutscht auf der Treppe aus und stürzt. Nur durch Zufall wird sie gefunden. Am Ende liegen Mutter und Tochter in einem Krankenzimmer. Es ist ein langer, anstrengender Tag, da bleibt wenig Zeit für Privates. Wollcke, Blank und Sabine wundern sich, dass Torsten nicht in die Fußstapfen seines Vaters treten will, obwohl sein Talent, ein guter Arzt zu werden, offensichtlich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas König (Jens Blank) Oliver Hörner (Jan Wollcke) Marlene Marlow (Sabine Petersen) Rainer Sellien (Paul Reinders) Tom Wlaschiha (Torsten Biedenstedt) Pierre René Müller (Gefreiter Homann) Caroline Kiesewetter (Madeleine Descartes) Originaltitel: Die Rettungsflieger Regie: Michael Knof Drehbuch: Matthias Herbert Kamera: Konstantin Kröning Musik: Axel Donner