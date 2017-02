ZDF 20:15 bis 21:15 Krimiserie Der Staatsanwalt Folge: 61 Liebe und Wut D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Merken Ein erschlagener junger Mann in einem Wiesbadener Park ruft Oberstaatsanwalt Bernd Reuther und die Kriminalhauptkommissare Kerstin Klar und Christian Schubert auf den Plan. Seit Kurzem ist der Park bekannt als Schwulen-Treffpunkt. Gehörte das Opfer zu dieser Szene? Ein vermeintlich braver Familienvater, der in einem Krankenhaus liegt, hat Verletzungen, die zu dem Tötungsdelikt passen. Doch der Verletzte leidet unter Gedächtnisverlust. Nachdem die Identität des Toten geklärt ist, recherchieren die Ermittler in dessen Familie und Bekanntenkreis. Der Vater scheint ein gestörtes Verhältnis zu seinem homosexuellen Sohn gehabt zu haben. Hätte er sein eigenes Kind töten können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rainer Hunold (Bernd Reuther) Simon Eckert (Christian Schubert) Fiona Coors (Kerstin Klar) Julia Richter (Silke Töpfer) Janek Rieke (Mario Töpfer) Thomas Lawinky (Jörn Kowalski) Patrick Mölleken (Max Töpfer) Originaltitel: Der Staatsanwalt Regie: Ulrich Zrenner Drehbuch: Axel Hildebrand Kamera: Johannes Kirchlechner Musik: Winfried Zrenner