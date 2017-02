ZDF 09:05 bis 10:30 Magazin Volle Kanne - Service täglich Fernsehpreis 2017 - Impressionen von der Preisverleihung / Trennwand selbst gebaut - Profitipps vom Handwerker / Sandwich mit Rauchforelle - Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier D 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Fernsehpreis 2017 Impressionen von der Preisverleihung Trennwand selbst gebaut Profitipps vom Handwerker Sandwich mit Rauchforelle Rezept von Chefkoch Armin Roßmeier Gast: Matthias Weidenhöfer Schauspieler Ihm scheint die Affinität zu den Medien einfach im Blut zu stecken: Schon im Jugendalter produzierte Matthias Weidenhöfer eine Sendung für den offenen Kanal Bremen, später zog es ihn für ein Schauspielstudium an die Filmuniversität Babelsberg. Nach Theaterengagements folgten Rollen in Kinofilmen und TV-Produktionen wie "Tatort", "Wilsberg", "Ein starkes Team" oder "Alarm für Cobra 11". Ab dem 8. Februar ist er in der zweiten Staffel der ZDF-Serie "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" als Kriminalhauptkommissar Henrik Mertens zu sehen. Gast: Valerie Niehaus Schauspielerin Bereits mit 13 Jahren wurde Valerie Niehaus für den Film "Rote Erde" entdeckt. Ihren großen Durchbruch hatte sie Mitte der 90er Jahre mit der Hauptrolle in der Vorabend-Serie "Verbotene Liebe". Nach ihrem Ausstieg 1997 begann sie ihr Studium an der Schauspielschule Lee Strasberg Theatre and Film Institute in New York. Es folgten zahlreiche Rollen in TV-Produktionen, sei es für die ZDF-Krimi-Reihe "SOKO 5113", die "Herzkino"-Reihe "Rosamunde Pilcher" oder die Filmkomödie "Frauenherzen". Ab dem 8. Februar um 19:25 Uhr klärt Valerie Niehaus als Rechtsmedizinerin in der ZDF-Vorabendserie "Die Spezialisten - Im Namen der Opfer" wieder ungelöste Kriminalfälle auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nadine Krüger Gäste: Gäste: Matthias Weidenhöfer (Schauspieler), Valerie Niehaus (Schauspielerin) Originaltitel: Volle Kanne - Service täglich

