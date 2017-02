KI.KA 19:30 bis 21:00 Abenteuerfilm Space Warriors - Das verrückte Weltraumcamp USA 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Der Traum des 13-jährigen Jimmy, so wie sein über alles geliebter Vater eines Tages Astronaut zu werden, scheint mit einem Mal wahr zu werden. Denn Jimmy gewinnt einen der heiß begehrten Plätze für ein Stipendium beim Weltraumcamp der NASA. Doch er ist sich sicher, dass seine Eltern ihn niemals werden teilnehmen lassen. Und so schneidet Jimmy aus alten Voicemailnachrichten seines Vaters ein sensationelles Alibi zusammen. Eine Nachricht, die seine Mutter im Glauben lässt, er sei mit seinem Dad beim Zelten - und seinen Vater im Glauben, Jimmy sei daheim bei seiner Mutter - perfekt. Hinzu kommen noch ein paar fingierte Unterschriften und schon kann es für Jimmy beim Weltraumcamp losgehen. Kaum angekommen geht es für Jimmy an der Seite hochbegabter Kinder und Jugendlichen auch gleich voll zur Sache. Und die physischen Tests haben es ebenso in sich wie die technischen. Auch mit den anderen Kindern gerät Jimmy schnell aneinander. Gerade als es Jimmy gelingt, erste Freundschaften zu schließen und mit seinem Team zusammenzuarbeiten, bemerken seine Eltern das Täuschungsmanöver und holen ihn verärgert zurück nach Hause. Allerdings stellt Jimmy vor seiner Abreise fest, dass den Astronauten der ISS aufgrund eines Fehlers bald der Sauerstoff ausgehen wird. Jimmys Vater wird eilig ins NASA Kontrollzentrum gerufen und Jimmy nutzt die Gelegenheit sich zu Hause davon zu stehlen. Zurück im Weltraumcamp stellt er erneut sein Team aus jungen Genies zusammen und motiviert sie gemeinsam mit ihm an einer Lösung zu arbeiten. Während die Zeit immer knapper wird, kommt den Kindern ein rettender Einfall. Sie instruieren die Astronauten der ISS einen Roboter aus Ersatzteilen zu bauen. Die Körpertemperatur der Astronauten muss auf ein Minimalmaß gesenkt werden, um Sauerstoff zu sparen. Ferngesteuerte Lenkung und Luft aus unbenutzten Weltraumanzügen,... ja das könnte funktionieren! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Horn (Jimmy) Josh Lucas (Col. Roy Manley) Mira Sorvino (Sally Hawkins) Dermot Mulroney (Andy Hawkins) Danny Glover (Commander) Ryan Simpkins (Lacey Myers) Michael Zhang (Bao Yuen) Originaltitel: Space Warriors Regie: Sean McNamara Drehbuch: Sean McNamara, Jeff Phillips, Ronald Bass, Stan Chervin, Jim Strain Kamera: Bob Hayes Musik: Larry Brown, John Coda