KI.KA 18:40 bis 18:50 Trickserie Lauras Stern Laura verirrt sich D 2011 Stereo 16:9 Laura verirrt sich: Laura passiert ein kleines Unglück: Unbeabsichtigt macht sie einen Flügel von Tommys Lieblingsflugzeug kaputt. Da sie sieht, wie traurig er darüber ist, will sie das Flugzeug auf eigene Kosten reparieren lassen. Sie fragt ihren Vater, ob sie mit Sophie zu einem nahe gelegenen Spielzeugladen gehen darf. Da der Weg kurz und einfach ist, bekommt sie die Erlaubnis. Am Laden angekommen stellen die Mädchen fest, dass der gerade umgezogen ist. Am Fenster klebt eine Wegbeschreibung zum neuen Standort, der offenbar gar nicht schwer zu finden ist. Weil Sophie zur Flötenstunde muss, entscheidet Laura, dass sie den Weg auch allein schaffen wird. Unterwegs träumt sie sich in die Rolle einer Urwaldforscherin, die im Dschungel nach einem Schatz sucht. Am Ende entdeckt sie eine Truhe, in der ein neuer Flugzeug-flügel liegt. Laura freut sich, aber dann merkt sie, dass sie beim Träumen überhaupt nicht mehr auf den Weg geachtet hat. Sie hat sich verirrt. Dann aber taucht ganz überraschend der Stern auf und zwar etwas anders als sonst, weil es ist ja heller Tag. Mit seiner Hilfe findet Laura den Laden, und freut sich dann doch, als ihr Vater und Tommy sie dort abholen. Originaltitel: Lauras Stern Regie: Maya Gräfin Rothkirch, Mária Horváth Drehbuch: Eva Polak, Michael Mädel, Anne Goßen, Sabine Rossmann Musik: Ute Engelhardt