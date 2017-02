KI.KA 15:00 bis 15:50 Jugendserie Dance Academy - Tanz deinen Traum! Freunde für immer / Hitzewelle AUS 2010 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Freunde für immer: Christians Gerichtsverhandlung steht bevor und Christian weiß nicht, wie er sich verhalten soll. Wenn sein volljähriger Freund Aaron die Hauptschuld auf sich nimmt, käme er selbst mit einer Bewährungsstrafe davon. Aber Christian fühlt sich seinem Freund verpflichtet. Sammy versucht ihm zu helfen. Kat, die eigentlich immer gegen die Beziehung von Tara und Ethan war, bemüht sich, die beiden wieder miteinander zu verkuppeln. Sie möchte verhindern, dass ihr Bruder als freier Choreograf nach Europa geht. Hitzewelle: An der Akademie beginnen die Vorbereitungen für die Aufführung von "Der Nussknacker" und die Besetzung der Rollen ist Hauptgesprächsthema. Gleichzeitig ächzt Sydney gerade unter einer Hitzewelle. Bei den schweißtreibenden Temperaturen ist ein vernünftiges Training kaum möglich. Also werden die Übungsstunden kurzerhand ins Schwimmbad verlegt, eine willkommene und erfrischende Abwechslung! In einer ruhigen Minute gesteht Sammy Kat seine neuesten Gefühlsverwirrungen: Er glaubt, seine Gefühle für Christian gehen über rein freundschaftliche hinaus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Goodwin (Tara Webster) Alicia Banit (Kat Karamakov) Dena Kaplan (Abigail Armstrong) Jordan Rodrigues (Christian Reed) Tim Pocock (Ethan Karamakov) Tara Morice (Miss Raine) Josef Brown (Patrick) Originaltitel: Dance Academy Regie: Cherie Nowlan Drehbuch: Samantha Strauss, Samantha Strauss, Joanna Werner Musik: Leo Agthe, Sebastian Oswald, Titellied "My Chance" von The Whit