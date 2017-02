KI.KA 13:15 bis 13:40 Trickserie Piets irre Pleiten Der versteinerte Freund AUS, CDN 2008 Stereo 16:9 Merken Bei einem Schulwettbewerb wird die originellste Skulptur belohnt. Klar, dass Piet als Künstler daran teilhaben möchte. Er zaubert sich mit Hilfe seines Notizblocks eine Skulptur herbei und glaubt, damit den Wettbewerb gewinnen zu können. Doch die Marmorfigur lebt und nennt sich Joey. Es braucht eine Weile, bis die beiden Freunde erkennen, dass es Joeys größte Sehnsucht ist, sich in echten Stein zurückzuverwandeln und im Museum zu stehen. Es stellt sich also die Frage, wie diesem Wunsch nachzukommen ist und wie gleichzeitig Piet als Sieger aus dem Schulwettbewerb hervorgehen könnte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Zeke's Pad Regie: Tim Goldsby-Smith, Ian Freedman, Florian Wagner Drehbuch: Hugh Duffy, Carolyn Hay, Liz Scully, Steve Sullivan Musik: Steve London