KI.KA 09:45 bis 09:55 Trickserie Abby's fliegende Feenschule Blögg mal ganz anders USA 2009-2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Blögg mal ganz anders: Heute lernen die Feenschüler, was ein Gegensatz ist. Das ist nicht immer ganz einfach zu verstehen, deshalb hilft Frau Funkelnase mit einem Zauberwort nach. Dabei verwandelt sich Blögg versehentlich in sein eigenes Gegenteil. Aus dem chaotisch, schmuddeligen Blögg wird plötzlich ein ordentlicher, sauberer Blögg. Zuerst finden das seine Freunde ganz nett, aber da Blögg gleichzeitig auch sehr pingelig geworden ist, wollen alle lieber den alten Blögg wieder haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Shandra Schadt (Abby) Jochen Bendel (Blögg) Constanze Lindner (Frau Funkelnase) Originaltitel: Abby's Flying Fairy School Regie: Jan Carlée Drehbuch: Lou Berger, Judy Freudberg, Tony Geiss, Emely Perl Kingsley, Annie Evans, Luis Santeiro

