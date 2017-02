KI.KA 07:30 bis 07:55 Kindersendung Die Sendung mit dem Elefanten D 2007-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Welt ist elefantastisch Augen auf und mitgemacht! Der kleine blaue Elefant und seine Freunde präsentieren Geschichten zum Entdecken, Staunen und Mitlachen extra für kleine Kinder. In den Lach- und Sachgeschichten geht es heute ums Vergessen und Erinnern. Ein Hund hat vergessen, wie er bellt. Anke und Denis stoßen zusammen und wissen nicht mehr wie sie heißen. Philipp beobachtet, wie im Stall ein Fohlen geboren wird. Ein paar Monate später ist das Fohlen ganz schön gewachsen. Peppa und ihre Freunde legen Lieblingsgegenstände in eine Schachtel und vergraben die "Erinnerungskapsel" im Garten. Und zum Schluss hat Knolle auch noch was vergessen ob er sich erinnert, was es war? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Sendung mit dem Elefanten Regie: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt Drehbuch: Renate Bleichenbach, Leona Frommelt

