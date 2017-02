Das Erste 03:00 bis 04:10 Komödie Extreme Movie USA 2008 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor unangenehmen Überraschungen ist man als lüsterner, aber unerfahrener Jüngling nie gefeit, wie die sketchhaften Episoden in "Extreme Movie" deutlich machen. Der junge Chuck (Frankie Muniz) zum Beispiel ist überglücklich, als seine Freundin Betty (Ashley Schneider) nach langer Enthaltsamkeit endlich mit ihm schlafen will - nur um wenig später die Flucht zu ergreifen, weil sie sich nach dem "ersten Mal" plötzlich in eine Sexbesessene mit reichlich bizarrer Fantasie verwandelt. Ganz andere Probleme hat der leicht übergewichtige Einzelgänger Justin (Andy Milonakis): Kein Mädchen will mit ihm zum Schulabschlussball gehen. In einem Sexspielzeug findet er schließlich die große Liebe - bis das Gummi-Gerät ein beunruhigendes Eigenleben entwickelt. Der Computernerd Fred (Michael Cera) sucht derweil über das Internet eine Freundin. Dabei erlebt er eine äußerst skurrile, aber wenig erotische Überraschung. Über mangelnden Erfolg bei den Mädchen klagt auch der unscheinbare Mike (Ryan Pinkston). Nicht nur, dass sein großer Schwarm Stacy (Cherilyn Wilson) sich überhaupt nicht für ihn zu interessieren scheint, sein Sexualkundelehrer (John Farley) macht ihn auch noch regelmäßig vor der gesamten Klasse lächerlich. Während eines Schulausflugs will Mike endlich sein Glück bei Stacy versuchen. Aber bevor er den Mut dazu findet, landet er versehentlich auf dem Set eines Pornofilms, wo man ihn prompt für den sehnlich erwarteten Hauptdarsteller hält. Teenager und Sex, das ist eine Welt für sich. Die grelle Komödie "Extreme Movie" führt den Zuschauer in die Untiefen jugendlichen Sexualverhaltens. In der Tradition von Klassikern wie "Kentucky Fried Movie" setzen die Macher nicht auf eine durchgehende Geschichte, sondern auf einer Reihe lose miteinander verbundener, sketchhafter Episoden. Dabei schreckt das Team hinter der Kamera, zu dem eine Reihe von Veteranen der Kult-Comedyshow "Saturday Night Live" gehören, vor kaum einem Tabubruch zurück - deftige Lacher sind garantiert. Zum Ensemble des Films gehören unter anderem Ryan Pinkston, Frankie Muniz, der in "Walk Hard - Die Dewey Cox Story" Buddy Holly verkörperte, und Michael Cera, bekannt vor allem aus "Superbad" und "Juno". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Cera (Fred Donahugh) Jamie Kennedy (Mateus Mathews) Matthew Lillard (Matthew Lillard) Frankie Muniz (Chuck Adams) Ryan Pinkston (Mike) Rich Ceraulo (Angus) Vanessa Chester (Charlotte) Originaltitel: Extreme Movie Regie: Adam Jay Epstein, Andrew Jacobson Drehbuch: Adam Jay Epstein, Andrew Jacobson, Will Forte, John Solomon, Andy Samberg, Akiva Schaffer, Jorma Tac Kamera: Eric Haase Musik: Jim Latham Altersempfehlung: ab 16