Das Erste 01:10 bis 02:58 Thriller Gingerbread Man - Eine nächtliche Affäre USA 1998 Nach dem Roman von John Grisham Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der geschiedene Staranwalt Rick Magruder (Kenneth Branagh) gilt als Prototyp des Rechtsverdrehers. Finanzielle Aspekte bestimmen die Auswahl seiner Fälle, es sei denn, eine verführerische Frau wie Mallory Doss (Embeth Davidtz) bittet den Schürzenjäger um Hilfe. Die attraktive Kellnerin braucht rechtlichen Beistand gegen ihren raubeinigen Vater Dixon Doss (Robert Duvall), der ihr das Leben zur Hölle macht. Für den versierten Advokaten, der in den vergangenen acht Jahren keinen Prozess mehr verloren hat, ist es eine Kleinigkeit, den notorischen Querulanten hinter Gitter zu bringen. Doch während eines Unwetters gelingt dem Psychopathen die Flucht, worauf auch über Ricks Privatleben dunkle Wolken aufziehen. Ein anonymer Drohbrief kündigt die Entführung seiner Kinder an, die er trotz akribischer Vorkehrungen nicht verhindern kann. Hat Dixon sie auf seine Farm verschleppt? Rick rückt mit Waffengewalt an und tötet den alten Querkopf in einem Schusswechsel - die Kinder werden derweil wohlbehalten auf einer Polizeistation abgegeben. Zu spät wird dem erfolgsverwöhnten Anwalt klar, dass er in eine teuflische Intrige hineingeschlittert ist, die ihn sein berufliches Renommee, seine gesellschaftliche Reputation und sogar seine Kinder verlieren lässt. Bestseller-Autor John Grisham, aus dessen Vorlagen Kinohits wie "Die Firma" und "Das Urteil - Jeder ist käuflich" wurden, verfasste für diesen stilistisch brillanten Thriller eine Originalgeschichte. Regie-Virtuose Robert Altman verdichtete das Drama um einen hochnäsigen Womanizer zu einer alptraumhaften Charakterstudie. Neben Embeth Davidtz, Robert Downey jr. und Robert Duvall glänzt Kenneth Branagh als lebenshungriger Workaholic, dessen Hochnäsigkeit von Szene zu Szene mehr bröckelt. Atmosphärische Bilder eines wütenden Hurrikans verstärken das bange Gefühl, die Natur selbst würde sich an der Verfehlung eines Menschen rächen.? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kenneth Branagh (Rick Magruder) Embeth Davidtz (Mallory Doss) Robert Downey Jr. (Clyde Pell) Daryl Hannah (Lois Harlan) Robert Duvall (Dixon Doss) Tom Berenger (Pete Randle) Famke Janssen (Leeanne) Originaltitel: The Gingerbread Man Regie: Robert Altman Drehbuch: Al Hayes Kamera: Changwei Gu Musik: Mark Isham Altersempfehlung: ab 12