Das Erste 20:15 bis 21:45 Familienfilm Die Eifelpraxis - Väter und Söhne D 2016 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV

Vera fährt Felix, den besten Freund ihres Sohns Paul, mit Nasenbluten ins Krankenhaus. Dort bringt die Untersuchung eine niederschmetternde Diagnose: Felix leidet an einer lebensbedrohlichen Störung der Knochenmarksfunktion und braucht dringend eine Transplantation. Auch sonst überschlagen sich die Ereignisse: Veras Ex Michael, der sie einst mit den Kindern im Stich ließ, steht plötzlich vor der Tür. – „Väter und Söhne": Emotionale Fortsetzung, Teil 3 der Reihe.

Schauspieler: Rebecca Immanuel (Vera Mundt) Simon Schwarz (Chris Wegner) Janek Rieke (Direktor Leon Ortmann) Karolina Lodyga (Danuta Masik) Tom Böttcher (Paul Mundt) Mascha Schrader (Mia Mundt) Ludwig Simon (Felix) Originaltitel: Die Eifelpraxis - Väter und Söhne Regie: Christoph Schnee Drehbuch: Brigitte Müller Kamera: Diethard Prengel Musik: Stefan Hansen Altersempfehlung: ab 6