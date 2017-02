ZDFinfo 23:10 bis 23:55 Dokumentation ZDF-History Die großen Mauern der Geschichte D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Sie sind Grenze, Festung, Heiligtum und gehören zu den berühmtesten Bauwerken der Menschheit: die großen Mauern der Geschichte. So unterschiedlich wie ihr Bau sind die Gründe ihrer Entstehung. Die Große Mauer sollte China vor Eroberern schützen, die Berliner Mauer die DDR-Bürger an der Flucht hindern. Und die Klagemauer in Jerusalem ist für Juden ein Symbol für den Bund mit Gott. "ZDF-History" zeigt, wie Mauern Geschichte schrieben und noch schreiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF History Regie: Winfried Laasch/Stefanie Sschöbel/Mario Sporn