ZDFinfo 16:45 bis 17:30 Dokumentation ZDF-History Elvis und Priscilla - Der King und das Mädchen D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken "ZDF-History" blickt hinter den Mythos dieser "Jahrhundertliebe". Ein Mythos, den Priscilla Presley als heutige Regentin des Presley-Imperiums mit allen Mitteln verteidigt. Dafür lässt sie sich 1998 sogar gerichtlich bestätigen, als Jungfrau in die Ehe gegangen zu sein. Es klingt wie ein modernes Märchen: Ein unscheinbarer Teenie erobert das Herz des King of Rock 'n' Roll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ZDF History Regie: Annette Baumeister/Natascha Walter

