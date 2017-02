MDR 12:35 bis 14:00 Komödie Balduin, der Geldschrankknacker F, I 1964 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Victor Garnier besitzt ein kleines Geschäft für Jagd- und Anglerbedarf. Eines Tages lässt sich der sparsame Unternehmer von dem Direktor der gegenüber gelegenen Bank dazu überreden, die Familienersparnisse in Aktien zu investieren. Doch er wird schlecht beraten: Bald sind die Aktien wertlos. Victor Garnier (Louis de Funes), ein kleiner Kaufmann und braver Familienvater, hat sparsam gewirtschaftet und über die Jahre mit seinem Geschäft für Jagd- und Angelbedarf eine beträchtliche Summe angespart. Eines Tages rät ihm der Direktor der Bank, die ihn seit Langem betreut, sein Geld in Aktien anzulegen. Ein großer Fehler, wie sich bald herausstellt. Denn Garniers Aktien fallen ins Bodenlose und der Unternehmer ist pleite. Als er feststellen muss, dass ausgerechnet der Mann, der ihn an den Bettelstab gebracht hat, plötzlich mit Geld um sich wirft, platzt ihm der Kragen. Garnier beschließt, für ausgleichende Gerechtigkeit zu sorgen und die Bank auszurauben. Der einberufene Familienrat - Mutter Eliane (Yvonne Clech), die Töchter Isabelle (Anne Doat) und Corinne (Catherine Demongeot) sowie Sohn Gérard (Michel Tureau) - stimmt zu: Man wird gemeinsam einen Tunnel vom eigenen Keller zur gegenüber liegenden Bank graben und die Geldschränke knacken, koste es, was es wolle. Doch der Plan hat einige Tücken: Neben einem undichten Wasserrohr und allerhand Komplikationen bei den Grabungen gesellen sich bald unerwarteter Familienbesuch und ein plötzlicher Todesfall. Und dann verliebt sich eine von Garniers Töchter ausgerechnet in einen der Bankmitarbeiter. 20 Jahre lang, von Mitte der 1960er-Jahre bis zu seinem frühen Tod am 27. Januar 1983, war Louis de Funes der beliebteste Komiker des französischen Kinos und einer seiner erfolgreichsten Stars. De Funes' groteske Mimik, sein exaltiertes Spiel mit ganzem Körpereinsatz und die cholerischen Figuren, die er bevorzugt verkörperte, ließen Filmserien wie die sechsteilige Reihe über den "Gendarm von St. Tropez" und die "Fantomas"-Trilogie, aber auch aufwendige Ensemblefilme wie "Die große Sause" zu Klassikern des europäischen Populärkinos werden. Auch Jean Giraults in Schwarzweiß gedrehte Komödie "Balduin, der Geldschrankknacker" zeigt den Schauspieler in einer Paraderolle als hyperaktiver Choleriker. Mit Girault drehte de Funes in den darauf folgenden Jahren einiger seiner größten Erfolge, darunter "Der Gendarm von Saint Tropez" und die grandiose Moliere-Adaption "Louis, der Geizkragen". Am Freitag, 10.02., um 12:40 Uhr folgt im MDR FERNSEHEN "Balduin, der Ferienschreck", und am Freitag, 17.02., um 12:35 Uhr "Balduin, der Sonntagsfahrer". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis de Funès (Victor Garnier) Yvonne Clech (Eliane Garnier) Jean-Pierre Marielle (André Durand-Mareuil) Anne Doat (Isabelle Garnier) Georges Wilson (Polizist) Jean Valmont (Philippe Brecy) Claude Piéplu (Priester) Originaltitel: Faites sauter la banque Regie: Jean Girault Drehbuch: Louis Sapin, Jean Girault Kamera: André Germain Musik: Paul Mauriat Altersempfehlung: ab 12